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FC6823/61
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My Philips Cordless Vacuum Cleaner produces an unusual sound
My Philips Cordless Vacuum Cleaner is not turning on
My Philips Cordless Vacuum Cleaner runs out of battery quickly
My Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max shows an error code
My Philips Cordless Vacuum Cleaner does not glide well on carpets
I cannot open the dust bucket of my Philips Cordless Vacuum Cleaner
My Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max has low suction power
I feel electric shocks when using my Philips vacuum cleaner