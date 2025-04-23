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Multigroom series 5000 11-in-1, Face, Hair and Body
Discontinued
Support
MG5730/15
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User manual
EU Declaration of conformity - English (US)
All (11)
Cleaning and Maintenance (1)
Power/ Charging / Battery life (1)
Can I use my Philips groomer while connected to the power outlet?
How do I clean my Philips groomer?
What do the symbols on my Philips Groomer mean?
Can I rinse my Philips Groomer with water?
How do I charge my Philips groomer, trimmer or clipper?
Beardtrimmer series 5000Precision trimmer
Beard comb 2 mm
Multigroom series 3000 Hair trimmer
Cutter
MultigroomBeard comb 1 mm
Multigroom Hair comb 12 mm
MultigroomAdjustable beard comb
Multigroom/All-in-One-TrimmerPrecision beard trimmer
MultigroomHair comb 9 mm
MultigroomBody comb 3 mm
MultigroomHair comb 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNose and ear trimmer
Multigroom series 5000& 7000Minifoil
MultigroomBody comb 5 mm
A00390 Power adapter
ShaversCleansing brush
My new Philips beard trimmer or shaver doesn't turn on
My Philips groomer, trimmer or clipper is not charging
The battery of my Philips groomer/hair clipper runs out quickly
My Philips Hair Groomer/Clipper is not working
My Philips Groomer is trimming my hair unevenly
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