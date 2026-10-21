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Household accessories
All series
Philips Avance CollectionWhisk accessory
Philips Avance CollectionMixer accessory
Philips Avance CollectionPotato masher
Discontinued
Philips Viva CollectionPulp container
Philips Viva CollectionSqueezing chamber
Philips Avance CollectionSpout + drip stop
Philips Avance CollectionPulp outlet incl. restriction rubber
PhilipsDrip-stop
Philips Viva CollectionPusher
Philips Avance CollectionFeeding tube
Philips Avance CollectionPusher
Philips Viva CollectionPulp outlet
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