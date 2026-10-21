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Household accessories

Household accessories (13)

1 - 12 of 13 results
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  • Philips Avance Collection
  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Whisk accessory

HR1961/92
  • Accessory for HR167x and HR168x
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  • Philips Avance Collection
  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Mixer accessory

HR1962/92
  • Accessory for HR167x and HR168x
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  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Potato masher

HR1965/92
  • Accessory for HR167x and HR168x
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Discontinued

  • Philips Viva Collection

Philips Viva Collection
Pulp container

CP0678/01
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Discontinued

  • Philips Viva Collection

Philips Viva Collection
Squeezing chamber

CP0673/01
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Discontinued

  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Spout + drip stop

CP0345/01
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Discontinued

  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Pulp outlet incl. restriction rubber

CP0490/01
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Discontinued

  • Philips

Philips
Drip-stop

CP0340/01
  • white
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Discontinued

  • Philips Viva Collection

Philips Viva Collection
Pusher

CP0675/01
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Discontinued

  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Feeding tube

CP0488/01
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Discontinued

  • Philips Avance Collection

Philips Avance Collection
Pusher

CP0486/01
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Discontinued

  • Philips Viva Collection

Philips Viva Collection
Pulp outlet

CP0499/01
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