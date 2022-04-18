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HAIR clippers
All series
Hairclipper series 3000 Home clipper
Discontinued
Support
HC3100/13
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User manual
EU Declaration of conformity
All (7)
Cleaning and Maintenance (1)
Power/ Charging / Battery life (1)
Can I use my Philips groomer while connected to the power outlet?
How do I clean my Philips groomer?
Can I rinse my Philips Groomer with water?
How do I charge my Philips groomer, trimmer or clipper?
Why is there white grease inside my Philips groomer/trimmer/clipper?
Hairclipper series 3000& 5000Blade protection
Hair clipper series 3000& 5000Hair comb 3 mm
Hairclipper series 3000 & 5000Hair comb 6 mm
Hairclipper series 3000& 5000Hair comb 9 mm
Hairclipper series 3000Hair comb 12 mm
Hair Clipper series 3000& 5000Hair comb 25 mm
Hairclipper series 3000 & 5000Hair comb 16 mm
Hairclipper series 3000& 5000Hair clipper comb 19 mm
Lubrication oil
ShaversCleansing brush
My new Philips beard trimmer or shaver doesn't turn on
My Philips groomer, trimmer or clipper is not charging
My Philips Hair Groomer/Clipper is not working
My Philips Groomer is trimming my hair unevenly
My Philips Hair Groomer/Clipper is making a strange noise
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