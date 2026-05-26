X5-1 xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Technology
xMATRIX, PureWave
Number of elements
3040
Frequency range
5 - 1 MHz
Array Type
Sector, Volume Sector
Aperture
Proprietary
Field of view
90°
Volume of field of view
98° x 98°
Modes
2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate and xPLANE
Applications
Adult/Pediatric Cardiac, Abdominal Vascular, TCD
Biopsy capable
No
Image Fusion Navigation capable
No
Physical dimensions
9.2 x 3.9 x 2.9 cm (3.6 x1.5 x 1.1 in) LWD